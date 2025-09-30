Investito e ucciso mentre portava fuori il cane corpo trascinato per 20 metri | trovato il pirata della strada
Arezzo, 30 settembre 2025 – È stato individuato e denunciato il pirata della strada che la sera di lunedì 29 settembre ha investito e ucciso Donato De Carlo, 55 anni, insieme al suo cane, lungo la Sr71 a Terontola di Cortona. I carabinieri della Compagnia di Cortona, dopo i rilievi di legge eseguiti la sera stessa, hanno proseguito le indagini senza sosta fino a risalire all’uomo che era al volante. Chi è il pirata della strada. Dopo aver travolto De Carlo e trascinato il suo corpo per una ventina di metri, non si era fermato a prestare soccorso. Si tratta di un cittadino cortonese che guidava un’auto non sua, probabilmente di una parente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: investito - ucciso
Fermati a Milano i 4 minorenni che hanno investito e ucciso Cecilia De Astis: alla guida un 13enne, gli altri hanno 11 e 12 anni
Vivian Spohr, la donna tedesca che ha investito e ucciso Gaia Costa: «Sono sgomenta ma sono a completa disposizione degli inquirenti»
Ciclista investito e ucciso a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta
INCIDENTE MORTALE, UOMO TRAVOLTO E UCCISO SULLA TANGENZIALE Tragedia lungo la Tangenziale Quasimodo. Ieri intorno alle 22 un uomo di 31 anni è stato investito e ucciso lungo la strada. Sul posto la Polizia Locale https://www.tvqui.it/incidente - facebook.com Vai su Facebook
Un uomo è stato #investito e ucciso la notte scorsa sull'autostrada #A4 nel territorio di #Novara, in direzione Milano, all'altezza del ponte sull'Agogna. La vittima, di circa 50 anni, era rimasto in panne con il proprio veicolo e una volta sceso per cercare aiuto è - X Vai su X
Investito e ucciso mentre portava fuori il cane, corpo trascinato per 20 metri: trovato il pirata della strada - Individuato l’uomo che ha travolto Donato De Carlo, 55 anni, insieme al suo cane, lungo la Sr71 a Terontola di Cortona. Secondo lanazione.it
Investito da auto pirata mentre porta a spasso il cane: caccia all'uomo, identificata la vittima - Investito da un’auto pirata mentre portava a spasso il cane, un 60enne perde la vita: indagini in corso per individuare il responsabile. Lo riporta notizie.it