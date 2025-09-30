Arezzo, 30 settembre 2025 – È stato individuato e denunciato il pirata della strada che la sera di lunedì 29 settembre ha investito e ucciso Donato De Carlo, 55 anni, insieme al suo cane, lungo la Sr71 a Terontola di Cortona. I carabinieri della Compagnia di Cortona, dopo i rilievi di legge eseguiti la sera stessa, hanno proseguito le indagini senza sosta fino a risalire all’uomo che era al volante. Chi è il pirata della strada. Dopo aver travolto De Carlo e trascinato il suo corpo per una ventina di metri, non si era fermato a prestare soccorso. Si tratta di un cittadino cortonese che guidava un’auto non sua, probabilmente di una parente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Investito e ucciso mentre portava fuori il cane, corpo trascinato per 20 metri: trovato il pirata della strada