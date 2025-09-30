Investito e ucciso insieme al suo cane Si stringe il cerchio intorno al pirata della strada

Si stringe il cerchio intorno al pirata della strada che ieri, 29 settembre, poco prima delle 20, ha investito e ucciso il 60enne Donato De Carlo e il suo cane, travolti mentre stavano passeggiando lungo via delle Fosse Ardeatine a Terontola, nei pressi dell'incrocio con la SR71. Il conducente. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

