Investita da un' auto portata in ospedale in codice rosso

Una donna di circa 65 anni è stata investita da un'auto in via San Giovanni Bosco a Sampierdarena. L'incidente è avvenuto intorno alle 11.45 di martedì 30 settembre 2025.Sul posto, oltre alla polizia locale, anche con la sezione Infortunistica, sono intervenute auto medica Golf 4 e un'ambulanza.