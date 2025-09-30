Investita da un' auto portata in ospedale in codice rosso
Una donna di circa 65 anni è stata investita da un'auto in via San Giovanni Bosco a Sampierdarena. L'incidente è avvenuto intorno alle 11.45 di martedì 30 settembre 2025.Sul posto, oltre alla polizia locale, anche con la sezione Infortunistica, sono intervenute auto medica Golf 4 e un'ambulanza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
