Investita da un' auto portata in ospedale in codice rosso

Genovatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di circa 65 anni è stata investita da un'auto in via San Giovanni Bosco a Sampierdarena. L'incidente è avvenuto intorno alle 11.45 di martedì 30 settembre 2025.Sul posto, oltre alla polizia locale, anche con la sezione Infortunistica, sono intervenute auto medica Golf 4 e un'ambulanza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: investita - auto

Lea Rosso investita e uccisa dall’auto pirata, le colleghe in ospedale: “Preoccupate perché non arrivava”

Livorno, paura in via dei Pensieri: bambina di 6 anni investita da un'auto mentre attraversa la strada

Dimentica il freno e viene investita dall’auto

investita auto portata ospedale95enne a piedi investita da un’auto: portata in ospedale in codice giallo - Paura ieri nel tardo pomeriggio a Thiene per un'ultranovantenne investita da un'auto in via Vittorio Veneto e portata in ospedale con ferite di media ... Scrive ecovicentino.it

Ragazzina di 14 anni a piedi investita da un’auto a Castellucchio - CASTELLUCCHIO Paura per una ragazzina di 14 anni investita da un'auto mentre attraversava la statale Cremonese SS 10 Padana Inferiore nell'abitato di ... Lo riporta vocedimantova.it

Cerca Video su questo argomento: Investita Auto Portata Ospedale