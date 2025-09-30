Intimo usato… Grande Fratello la strana scoperta su Domenico D’Alterio

Caffeinamagazine.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata ieri e già emergono i primi retroscena sui concorrenti. Tra i nomi che stanno catalizzando l’attenzione del pubblico c’è quello di Domenico D’Alterio, 31enne di Scampia, entrato nella Casa con la voglia di riscatto e di mettersi alla prova. Napoletano doc, operaio dall’età di 15 anni, Domenico ha raccontato di avere una compagna, Valentina, e una figlia, Paola, che rappresentano i suoi punti di riferimento nella vita quotidiana. Prima di varcare la porta rossa, aveva dichiarato emozionato: “È il sogno di una vita partecipare a questo programma. Ancora non ci credo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: intimo - usato

Grande Fratello, Javier posa come modello di intimo, perplessità tra i fan: 'È insipido' - L'ultima edizione del Grande Fratello si è conclusa da diversi mesi, ma molti fan sono ancora attentissimi a quello che fanno o che dicono gli ex concorrenti. Lo riporta it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Intimo Usato8230 Grande Fratello