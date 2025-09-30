intervista allo scrittore stefano curreli fondatore dello spazio digitale e marchio letterario spazio letteratura

Stefano Curreli è uno scrittore e divulgatore, oltre che insegnante di Lettere nella scuola secondaria, fondatore dello spazio digitale e marchio letterario ”Spazio Letteratura”. In parallelo cura un altro profilo social dove, invece, si dedica alla sua scrittura personale: ”Stefano Curreli Scrittura”. Intervista a Stefano Curreli, fondatore di ”Spazio Letteratura”. M.M.: Prima di essere uno scrittore sei un insegnante: ritieni, nella tua esperienza, che la percezione della letteratura oggi, considerando la divulgazione della disciplina tramite i social, sia percepita in modo differente dai giovani studenti o è ancora vista come una disciplina “antica” e slegata dal mondo attuale? Stefano Curreli: Credo molto nel potere dei social e nel fatto che attraverso essi ci si possa avvicinare alla letteratura, ma fin quando la politica non punterà su iniziative adeguate e non si interverrà sulla scuola – che è l’istituzione che plasma il nostro modo di concepire il mondo – se ne avrà un’idea stantia e sbagliata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

