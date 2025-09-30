Inter Women, Masa Tomasevic dice la sua sul match: «Gestire il pallone e lavorare per il gruppo, il mio obiettivo in campo». Masa Tomasevic, centrocampista della Inter Women, è la protagonista al femminile del Matchday Programme di Inter Slavia Praga. La giovane montenegrina, classe 2007, si racconta in un’intervista in cui parla delle sue doti tecniche e dell’importanza del gruppo nel suo percorso. Tomasevic, uno dei talenti emergenti del calcio femminile, sottolinea ciò che più la soddisfa in campo: «Cosa mi piace fare? Gestire il pallone, dribblare e muovermi in attacco per trovare soluzioni che possano aiutare la squadra». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Women, Tomasevic svela dei retroscena sulla propria carriera da nerazzurra