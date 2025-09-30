Inter via libera alla vendita del il nuovo San Siro

San Siro: l’esito della votazione Dopo una lunga bagarre politica, finalmente il nodo San Siro giunge a una soluzione. Lo storico stadio e l’area circostante sta per essere venduto a Inter e Milan. Le due squadre nei prossimi mesi potranno lavorare alla costruzione di un nuovo stadio nell’area degli attuali L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, via libera alla vendita del il nuovo San Siro

Calhanoglu Inter, c’è il via libera per la cessione: nerazzurri decisi, ecco la richiesta

Thiaw, niente Como: così cambia il mercato, via libera per l’Inter

Inter: via libera del Borussia, il talento americano da Chivu

Milano, approvata la vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan: il voto nella notte - Il Consiglio comunale di Milano ha approvato nella notte la delibera sulla vendita di San Siro a Milan e Inter. iltempo.it scrive

San Siro, vendita stadio a Milan e Inter: via libera dal Consiglio comunale - Il Consiglio comunale di Milano, dopo quasi 12 ore di discussione consecutive, ha approvato a notte fonda la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. Da sport.sky.it