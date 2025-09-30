Inter travolgente in Champions | 3-0 allo Slavia Praga doppietta di Lautaro e punteggio pieno

I nerazzurri di Chivu dominano a San Siro: cinque gol segnati e nessuno subito nelle prime due giornate. Unica nota negativa l’infortunio di Thuram. Sei punti su sei, cinque gol fatti e zero subiti. L’Inter di Cristian Chivu continua a correre in Champions League e dopo il successo all’esordio contro l’Ajax piega senza difficoltà anche lo Slavia Praga, battuto 3-0 a San Siro. Protagonista assoluto Lautaro Martinez, autore di una doppietta, con Dumfries a completare il tabellino. Una partita a senso unico: 20 tiri a 2 per i nerazzurri, settanta azioni d’attacco contro ventiquattro degli ospiti. Il vantaggio arriva al 30’: pressing alto di Lautaro e grave errore del portiere Stanek, che regala palla all’argentino per l’1-0. 🔗 Leggi su Sportface.it