Inter sul velluto | 3-0 allo Slavia Praga e quarta vittoria consecutiva per Chivu
Tutto facile per l’Inter di Chivu: i nerazzurri spazzano via lo Slavia Praga per restare a punteggio pieno in Champions League Continua la corsa dell’ Inter di Cristian Chivu. Dopo le due sconfitte consecutive di inizio stagione contro Udinese e Juventus, i nerazzurri hanno ottenuto la quarta vittoria consecutiva tra Serie A e Champions League. Lautaro Martinez sblocca Inter-Slavia Praga (Foto LaPresse) – calciomercato.it Lautaro Martinez e compagni fanno due su due in Champions battendo lo Slavia Praga. I nerazzurri dominano dall’inizio alla fine e la sbloccano alla mezz’ora di gioco con Lautaro Martinez: il capitano dell’Inter ha approfittato di un clamoroso regalo del portiere, e dopo solo quattro minuti raddoppia Dumfries su assist di un super Thuram. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Super-Thuram, Inter sul velluto con l'Ajax. Atalanta travolta dal Psg
Champions 2025 – 26: Inter sul velluto, Atalanta che disastro Oggi tocca al Napoli
Inter, con lo Slavia è una passeggiata: doppio Lautaro, Dumfries e punteggio pieno - Dopo la vittoria dell'esordio sul campo dell'Ajax, l'Inter si ripete anche a San Siro sbarazzandosi facilmente della squadra ceca: 6 punti in classifica con zero gol subiti ... Lo riporta msn.com
Thuram acciaccato e da valutare: sostituito dopo un fastidio muscolare - La gara sul velluto contro lo Slavia Praga di Champions League ha lasciato una piccola preoccupazione in casa Inter. Da msn.com