Inter sul velluto | 3-0 allo Slavia Praga e quarta vittoria consecutiva per Chivu

Tutto facile per l’Inter di Chivu: i nerazzurri spazzano via lo Slavia Praga per restare a punteggio pieno in Champions League Continua la corsa dell’ Inter di Cristian Chivu. Dopo le due sconfitte consecutive di inizio stagione contro Udinese e Juventus, i nerazzurri hanno ottenuto la quarta vittoria consecutiva tra Serie A e Champions League. Lautaro Martinez sblocca Inter-Slavia Praga (Foto LaPresse) – calciomercato.it Lautaro Martinez e compagni fanno due su due in Champions battendo lo Slavia Praga. I nerazzurri dominano dall’inizio alla fine e la sbloccano alla mezz’ora di gioco con Lautaro Martinez: il capitano dell’Inter ha approfittato di un clamoroso regalo del portiere, e dopo solo quattro minuti raddoppia Dumfries su assist di un super Thuram. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

