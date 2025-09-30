Inter spuntano nuovi retroscena sull’addio di Simone Inzaghi Il punto

Calcionews24.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter, Dimarco rompe il silenzio: riflessioni su Inzaghi e il nuovo corso con Chivu Le recenti dichiarazioni di Federico Dimarco hanno riacceso il dibattito attorno alla gestione di Simone Inzaghi all’Inter, ormai chiusa da qualche mese ma ancora oggetto di analisi e riflessioni, sia tra i tifosi che tra gli addetti ai lavori. L’esterno sinistro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

inter spuntano nuovi retroscena sull8217addio di simone inzaghi il punto

© Calcionews24.com - Inter, spuntano nuovi retroscena sull’addio di Simone Inzaghi. Il punto

In questa notizia si parla di: inter - spuntano

Calciomercato Inter LIVE: le ultime sulla trattativa per Akcicek, spuntano due nomi di top player per la difesa

Mercato Inter, 40 milioni dalle cessioni per l’affondo in difesa! Leoni il piano A, ma spuntano due alternative

Frattesi Juventus, il nome è sempre nel taccuino di Comolli a centrocampo: l’affare con l’Inter è complicato. Spuntano altri tre nomi

inter spuntano nuovi retroscenaNews Inter, omicidio dello storico leader del tifo organizzato: spuntano nuovi retroscena - Mentre i nerazzurri si preparano alla sfida di stasera, arriva novità lato curva nord, con Ferdico che rivelato la versione dei fatti. spaziointer.it scrive

inter spuntano nuovi retroscenaInter, Marotta ha tentato di soffiarlo al Milan: spunta il retroscena di mercato - L’Inter ha tentato di strapparlo al Milan nell’ultima finestra di mercato: svelato il retroscena sulla squadra nerazzurra. Scrive spaziointer.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Spuntano Nuovi Retroscena