Inter Slavia Praga tutto pronto per l’esordio casalingo di Chivu in Champions | sorprese nella formazione?

Internews24.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter Slavia Praga, l’esordio europeo a San Siro di Chivu: tra ritorni importanti e il possibile turnover del tecnico nerazzurro per il match. Serata speciale a San Siro per Cristian Chivu, che vivrà il suo primo esordio casalingo da allenatore dell’ Inter in Champions League. Dopo il debutto vincente ad Amsterdam contro l’ Ajax (2-0), i nerazzurri tornano davanti al pubblico amico contro lo Slavia Praga, con l’obiettivo di dare continuità al buon momento. Il tecnico romeno arriva alla sfida forte di tre successi consecutivi tra campionato e coppa, ma predica cautela. «Teniamo i piedi per terra e pensiamo solo a questa partita», ha dichiarato alla vigilia, ribadendo la volontà di gestire il gruppo nel migliore dei modi: «Il mio augurio è riuscire a dare spazio a tutti». 🔗 Leggi su Internews24.com

In questa notizia si parla di: inter - slavia

