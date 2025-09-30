Inter Slavia Praga tocca a Bisseck e Bonny! Spazio al turnover ragionato per Chivu

Internews24.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

: le idee di formazione del tecnico nerazzurro. Per la sfida di stasera a San Siro contro lo Slavia Praga, valida per il secondo turno della League Phase della Champions League, Cristian Chivu starebbe valutando alcune modifiche rispetto all’undici dell’ Inter sceso in campo contro il Cagliari. Il tecnico romeno, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, punta a un turnover ragionato, con l’obiettivo di mantenere freschezza e intensità, senza compromettere l’equilibrio della squadra. Tra le novità principali, spicca il ritorno di Yann Bisseck, difensore tedesco, come braccetto destro della linea a tre. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter slavia praga tocca a bisseck e bonny spazio al turnover ragionato per chivu

© Internews24.com - Inter Slavia Praga, tocca a Bisseck e Bonny! Spazio al turnover ragionato per Chivu

In questa notizia si parla di: inter - slavia

Dove vedere in tv Inter-Slavia praga, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Inter-Slavia Praga (Champions League, 30-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Inter-Slavia Praga: San Siro è una fortezza in Champions

inter slavia praga toccaInter-Slavia Praga oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: canale, orario e le polemiche nerazzurre - Nella seconda giornata di Champions League 2025/26 gli uomini di Chivu affrontano a San Siro lo Slavia Praga: Sky o Prime, come seguire la partita ... Scrive libero.it

inter slavia praga toccaInter-Slavia Praga: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League - 0) ad Amsterdam, ospitano al Meazza i cechi nel secondo turno della fase campionato ... Secondo tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Slavia Praga Tocca