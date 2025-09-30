Inter-Slavia Praga Streaming Gratis | formazioni ufficiali e dove vedere il match

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per l’Inter si avvicina il momento di tornare in campo. Archiviata la convincente vittoria per 2-0 con il Cagliari, i nerazzurri tornano a calcare il prestigioso campo europeo, per cercare di mettere in cascina 3 punti pesanti nel girone unico. L’obiettivo è quello di non perdere terreno nelle prime 4 uscite di Champions League, giocandosi tutto nelle ultime quattro giornate contro clienti ostici. La Beneamata sta per scendere in campo contro lo Slavia Praga, più nello specifico oggi 30 settembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza per il quarto turno di Coppa Campioni. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

