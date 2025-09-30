Inter-Slavia Praga Sky Amazon Prime o Now? Dove vederla in tv e in streaming

Gazzetta.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo al debutto in casa dell'Ajax, la squadra di Chivu cerca il bis per continuare la marcia di vetta in classifica. Ma i cechi sono ancora imbattuti in stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

inter slavia praga sky amazon prime o now dove vederla in tv e in streaming

© Gazzetta.it - Inter-Slavia Praga, Sky, Amazon Prime o Now? Dove vederla in tv e in streaming

In questa notizia si parla di: inter - slavia

Dove vedere in tv Inter-Slavia praga, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Inter-Slavia Praga (Champions League, 30-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Inter-Slavia Praga: San Siro è una fortezza in Champions

inter slavia praga skyInter-Slavia Praga: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League - 0) ad Amsterdam, ospitano al Meazza i cechi nel secondo turno della fase campionato ... Si legge su tuttosport.com

inter slavia praga skyInter-Slavia Praga, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita - Slavia Praga, partita valida per la seconda giornata della prima Fase a girone unico di Champions League. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Slavia Praga Sky