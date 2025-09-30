Inter-Slavia Praga probabili formazioni | ballottaggio in attacco Lautaro alla prima in Europa
Manca sempre meno alla seconda partita di Champions League di questa stagione e l’Inter si prepara ad accogliere lo Slavia Praga tra le mura del Meazza a partire dalle ore 21:00 del 30 settembre. I nerazzurri arrivano ora da tre vittorie consecutive e l’umore degli uomini di Chivu sembra essere alle stelle. La prima sfida contro l’Ajax ha messo in mostra i primi fondamenti della tattica di Chivu, che i calciatori dovranno tenere a mente per poter sperare di andare ancora più lontano in questo percorso europeo. Cristian Chivu sta preparando la sua formazione trascinata da Lautaro Martinez, punto fermo dell’Inter, alla sua prima sfida europea della stagione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: inter - slavia
Dove vedere in tv Inter-Slavia praga, Champions League calcio: orario, programma, streaming
Inter-Slavia Praga (Champions League, 30-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Inter-Slavia Praga: San Siro è una fortezza in Champions
Oggi torna la #ChampionsLeague. Il punto con i nostri inviati: Per Inter-Slavia Praga Paolo Pacchioni. Per Atalanta-Bruges Massimo Caputi #nonstopnews LIVE https://pulse.ly/goiufug70t - X Vai su X
From our clashes against Slavia Praga ? Dagli archivi delle sfide contro lo Slavia Praga ? #ForzaInter #UCL #InterSlaviaPraga - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Slavia Praga: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League - 0) ad Amsterdam, ospitano al Meazza i cechi nel secondo turno della fase campionato ... Riporta tuttosport.com
Inter-Slavia Praga, dove vederla in diretta tv e streaming Champions League 2025/2026: orario, probabili formazioni e arbitro - Seconda giornata della League Phase di Champions League 2025/26: l'Inter ospita lo Slavia Praga. Si legge su sport.virgilio.it