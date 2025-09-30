Inter-Slavia Praga probabili formazioni | ballottaggio in attacco Lautaro alla prima in Europa

Forzainter.eu | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manca sempre meno alla seconda partita di Champions League di questa stagione e l’Inter si prepara ad accogliere lo Slavia Praga tra le mura del Meazza a partire dalle ore 21:00 del 30 settembre. I nerazzurri arrivano ora da tre vittorie consecutive e l’umore degli uomini di Chivu sembra essere alle stelle. La prima sfida contro l’Ajax ha messo in mostra i primi fondamenti della tattica di Chivu, che i calciatori dovranno tenere a mente per poter sperare di andare ancora più lontano in questo percorso europeo. Cristian Chivu sta preparando la sua formazione trascinata da Lautaro Martinez, punto fermo dell’Inter, alla sua prima sfida europea della stagione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

inter slavia praga probabili formazioni ballottaggio in attacco lautaro alla prima in europa

© Forzainter.eu - Inter-Slavia Praga, probabili formazioni: ballottaggio in attacco, Lautaro alla prima in Europa

In questa notizia si parla di: inter - slavia

Dove vedere in tv Inter-Slavia praga, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Inter-Slavia Praga (Champions League, 30-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Inter-Slavia Praga: San Siro è una fortezza in Champions

inter slavia praga probabiliInter-Slavia Praga: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League - 0) ad Amsterdam, ospitano al Meazza i cechi nel secondo turno della fase campionato ... Riporta tuttosport.com

inter slavia praga probabiliInter-Slavia Praga, dove vederla in diretta tv e streaming Champions League 2025/2026: orario, probabili formazioni e arbitro - Seconda giornata della League Phase di Champions League 2025/26: l'Inter ospita lo Slavia Praga. Si legge su sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Slavia Praga Probabili