Manca sempre meno alla seconda partita di Champions League di questa stagione e l’Inter si prepara ad accogliere lo Slavia Praga tra le mura del Meazza a partire dalle ore 21:00 del 30 settembre. I nerazzurri arrivano ora da tre vittorie consecutive e l’umore degli uomini di Chivu sembra essere alle stelle. La prima sfida contro l’Ajax ha messo in mostra i primi fondamenti della tattica di Chivu, che i calciatori dovranno tenere a mente per poter sperare di andare ancora più lontano in questo percorso europeo. Cristian Chivu sta preparando la sua formazione trascinata da Lautaro Martinez, punto fermo dell’Inter, alla sua prima sfida europea della stagione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Inter-Slavia Praga, probabili formazioni: ballottaggio in attacco, Lautaro alla prima in Europa