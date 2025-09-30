Inter Slavia Praga pagelle | Lautaro e Thuram devastanti

Inter Slavia Praga pagelle. L’Inter di Cristian Chivu domina lo Slavia Praga con un netto 3-0 e conferma la propria forza in Champions League. Ecco le pagelle dei protagonisti nerazzurri. Inter Slavia Praga pagelle dei nerazzurri. Sommer 6 Serata di pura gestione. Non deve compiere parate decisive, ma resta sempre attento nelle uscite e sicuro con i piedi. Bisseck 6 Ritorna titolare dopo tempo e mostra ordine e concentrazione. Non si prende rischi ma non sbaglia nulla. Dal 67’ Akanji 6: subentra con esperienza e chiude ogni spazio, senza mai rischiare. Acerbi 6,5 Guida la retroguardia con calma e autorità. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it