Inter Slavia Praga LIVE | cronaca risultato e tabellino del match
di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 21.00 a San Siro per Inter Slavia Praga, match del 2° turno della League Phase della Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Slavia Praga, sfida valevole per la seconda giornata della League Phase della Champions League 202526. I nerazzurri di Chivu, reduci dal successo per 0 a 2 nel primo turno contro l’Ajax, ospitano lo Slavia Praga di Trpisovsky, che nel primo turno ha pareggiato per 2 a 2 contro il Bodo Glimt. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. Fischio d’inizio alle ore 21.00 Migliore in campo a fine primo tempo:. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: inter - slavia
Dove vedere in tv Inter-Slavia praga, Champions League calcio: orario, programma, streaming
Inter-Slavia Praga (Champions League, 30-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Inter-Slavia Praga: San Siro è una fortezza in Champions
YOUTH LEAGUE, INTER-SLAVIA PRAGA 2-1 (66' Lavelli) Golazo di Matteo Lavelli. Dribbling al limite e da fuori area la mette all'angolino con la trivela - X Vai su X
TORNA LA CHAMPIONS ANCHE AL MEAZZA ⭐️ ️ Inter-Slavia Praga ️ Stadio San Siro, Milano ️ 21:00 @skysport @stedesan #interslaviapraga #UCL #championsleague #im2stars #iminter #fcim #fcinter #football #fcinternazionale #fcinternazi - facebook.com Vai su Facebook
LIVE PRIMAVERA Inter-Slavia Praga 0-0 - 7', la prima occasione è di El Mahboubi - Zouin accende l'Inter, riuscendo in un tunnel sulla trequarti e calciando con il destro per essere respinto dalla difesa ceca. fcinternews.it scrive
LIVE Youth League, Inter-Slavia Praga 0-1: autogol di Ballo, nerazzurri in svantaggio - I nerazzurri di Carbone, dopo il pareggio contro l'Ajax, cercano la prima vittoria: si Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro ... Lo riporta msn.com