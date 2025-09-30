Inter Slavia Praga le probabili scelte di Chivu | si cambia in porta e spunta una sorpresa in attacco
Inter Slavia Praga, le ultime in vista della seconda giornata del girone di Champions League che vedrà impegnati i nerazzurri. L’ Inter di Cristian Chivu si prepara alla delicata sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, appuntamento fondamentale per dare continuità al percorso europeo dopo la vittoria all’esordio contro l’Ajax. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico nerazzurro è pronto a varare alcuni rientri importanti e a sciogliere diversi nodi di formazione, frutto della gestione delle energie nelle ultime partite di campionato. Il primo nome che spicca è quello di Yann Sommer, portiere svizzero classe 1988, che tornerà a difendere i pali dopo due turni di riposo contro Sassuolo e Cagliari. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: inter - slavia
Dove vedere in tv Inter-Slavia praga, Champions League calcio: orario, programma, streaming
Inter-Slavia Praga (Champions League, 30-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Inter-Slavia Praga: San Siro è una fortezza in Champions
"È molto forte e nell’uno contro uno ha una potenza incredibile." Come emerso dalle dichiarazioni ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Slavia Praga, Mkhitaryan non ha dubbi sulle qualità tecniche del suo attaccante. - X Vai su X
La prima di Champions a San Siro: è tempo di Inter-Slavia Praga! Torna il Matchday Programme con il primo numero dedicato alla Champions League https://bit.ly/4pJ0tH3 - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Slavia Praga: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League - 0) ad Amsterdam, ospitano al Meazza i cechi nel secondo turno della fase campionato ... tuttosport.com scrive
Inter-Slavia Praga, le probabili formazioni - Chivu pensa a 5 cambi rispetto alla vittoria contro il Cagliari: dovrebbero tornare Sommer in porta, Acerbi in d ... Scrive sport.sky.it