Inter Slavia Praga, le ultime in vista della seconda giornata del girone di Champions League che vedrà impegnati i nerazzurri. L' Inter di Cristian Chivu si prepara alla delicata sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, appuntamento fondamentale per dare continuità al percorso europeo dopo la vittoria all'esordio contro l'Ajax. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico nerazzurro è pronto a varare alcuni rientri importanti e a sciogliere diversi nodi di formazione, frutto della gestione delle energie nelle ultime partite di campionato. Il primo nome che spicca è quello di Yann Sommer, portiere svizzero classe 1988, che tornerà a difendere i pali dopo due turni di riposo contro Sassuolo e Cagliari.

© Internews24.com - Inter Slavia Praga, le probabili scelte di Chivu: si cambia in porta e spunta una sorpresa in attacco