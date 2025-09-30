dietro alla sfida di questa sera. Stasera, allo Stadio San Siro, l’ Inter di Cristian Chivu affronterà lo Slavia Praga nel secondo turno della League Phase della Champions League. L’obiettivo della squadra nerazzurra è chiaro: fare punti preziosi per accumulare vantaggio in vista della seconda parte della fase del girone unico, decisamente più complessa. La partita assume particolare importanza considerando il calendario e la formula della competizione, che prevede scontri con Ajax, Slavia, Saint-Gilloise e Kairat nella prima fase, e sfide da eliminazione diretta contro top club come Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund nella seconda. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Slavia Praga, Lautaro e compagni vogliono fare man bassa di punti: la missione ottavi e le insidie