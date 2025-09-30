Inter Slavia Praga | la probabile formazione di Chivu per l’esordio in Champions a San Siro di stasera

Inter Slavia Praga probabile formazione. Archiviata la vittoria in campionato contro il Cagliari, l’ Inter non ha tempo di fermarsi. Questa sera i nerazzurri torneranno subito in campo per la Champions League, dove affronteranno lo Slavia Praga in una sfida che potrebbe rivelarsi fondamentale per indirizzare il cammino. Cristian Chivu è pronto ad apportare alcune modifiche alla formazione, con l’obiettivo di gestire al meglio le energie della squadra in questo tour de force di inizio stagione. Secondo quanto riportato dal Sky Sport e confermato da Chivu in conferenza stamp a, il primo cambio sarà tra i pali: dopo le due apparizioni concesse a Josep Martinez, tornerà titolare Yann Sommer. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it