Inter-Slavia Praga la cronaca del match LIVE
Archiviata la vittoria per 2-0 con il Cagliari, per l’Inter è tempo di tornare in campo. I nerazzurri vogliono infatti rimanere sulla retta via, dimostrando di aver raggiunto un’unione di intenti importante. L’obiettivo è quello di mettere in cascina altri 3 punti pesanti, portandosi in un’ottima posizione del girone unico di Champions League. La Beneamata affronta oggi alle ore 21:00 lo Slavia Praga, partita valida per il secondo turno della Coppa Campioni. Seguite insieme alla redazione di ForzaInter.eu la cronaca testuale dei 90? minuti del Giuseppe Meazza. 4 minuti fa 30 Settembre 2025 20:55 8:55 pm Inter-Slavia Praga, formazioni ufficiali. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: inter - slavia
Dove vedere in tv Inter-Slavia praga, Champions League calcio: orario, programma, streaming
Inter-Slavia Praga (Champions League, 30-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Inter-Slavia Praga: San Siro è una fortezza in Champions
Champions League. L'Inter scende ora in campo contro lo Slavia Praga. I nerazzurri cercano il bis dopo la vittoria in casa dell'Ajax https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-seconda-giornata-juventus-inter-atalanta-e-na - facebook.com Vai su Facebook
Inter, che beffa: pari Slavia al 91', prima vittoria in Youth League ancora rinviata - X Vai su X
Inter-Slavia Praga: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Slavia Praga di Martedì 30 settembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Da calciomagazine.net
DIRETTA Champions League, Inter-Slavia Praga | Segui la cronaca LIVE - L'Inter, per la seconda giornata della Champions League, ospita lo Slavia Praga: diretta e formazioni ufficiali ... Si legge su calciomercato.it