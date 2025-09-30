Inter Slavia Praga highlights 3-0 | tutti i gol – VIDEO

Inter Slavia Praga highlights. Inter in vantaggio 3-0 contro lo Slavia Praga. Decidono una rete di Lautaro Martinez al minuto 30, Dumfries al minuto 34. Nella ripresa ancora Lautaro. Gara in totale controllo da parte dei nerazzurri che dominano in lungo e in largo rischiando zero. Ecco il video dei due gol dell’Inter. VIDEO – Inter Slavia Praga highlights. Minuto 65?, gol di Lautaro (3-0): Minuto 34?, gol di Dumfries (2-0): Denzel Dumfries pic.twitter.comEBYvltheBF — Alessandro (@90ordnasselA) September 30, 2025 Minuto 30?, gol di Lautaro (1-0): Lautaro Martinez GOAT pic.twitter.commRpBz03M4y https:t. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

