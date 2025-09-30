Inter Slavia Praga highlights 3-0 | tutti i gol – VIDEO
Inter Slavia Praga highlights. Inter in vantaggio 3-0 contro lo Slavia Praga. Decidono una rete di Lautaro Martinez al minuto 30, Dumfries al minuto 34. Nella ripresa ancora Lautaro. Gara in totale controllo da parte dei nerazzurri che dominano in lungo e in largo rischiando zero. Ecco il video dei due gol dell’Inter. VIDEO – Inter Slavia Praga highlights. Minuto 65?, gol di Lautaro (3-0): Minuto 34?, gol di Dumfries (2-0): Denzel Dumfries pic.twitter.comEBYvltheBF — Alessandro (@90ordnasselA) September 30, 2025 Minuto 30?, gol di Lautaro (1-0): Lautaro Martinez GOAT pic.twitter.commRpBz03M4y https:t. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: inter - slavia
Dove vedere in tv Inter-Slavia praga, Champions League calcio: orario, programma, streaming
Inter-Slavia Praga (Champions League, 30-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Inter-Slavia Praga: San Siro è una fortezza in Champions
Champions League. L'Inter scende ora in campo contro lo Slavia Praga. I nerazzurri cercano il bis dopo la vittoria in casa dell'Ajax https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-seconda-giornata-juventus-inter-atalanta-e-na - facebook.com Vai su Facebook
? #Inter-Slavia Praga diretta Champions League: segui la partita di oggi LIVE - X Vai su X
Inter-Slavia Praga, il risultato in diretta LIVE - Lo Slavia Praga ha perso le ultime tre trasferte in competizioni europee senza segnare, tutte nella fase a gironi dell'Europa League 2024/25. Secondo sport.sky.it
Champions League, alle 18.45 c’è Atalanta-Bruges. Stasera Inter-Slavia Praga. Formazioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Champions League, alle 18. Da tg24.sky.it