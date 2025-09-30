Inter Slavia Praga highlights 2-0 | tutti i gol – VIDEO
Inter Slavia Praga highlights. Inter in vantaggio 2-0 all’intervallo contro lo Slavia Praga. Decidono una rete di Lautaro Martinez al minuto 30 e Dumfries al minuto 34. Gara in totale controllo da parte dei nerazzurri che dominano in lungo e in largo rischiando zero. Ecco il video dei due gol dell’Inter. VIDEO – Inter Slavia Praga highlights. Minuto 34?, gol di Dumfries (2-0): Denzel Dumfries pic.twitter.comEBYvltheBF — Alessandro (@90ordnasselA) September 30, 2025 Minuto 30?, gol di Lautaro (1-0): Lautaro Martinez GOAT pic.twitter.commRpBz03M4y https:t.coCngZoxHV5M — kyooni (@kyoon2) September 30, 2025. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
