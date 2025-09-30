Inter Slavia Praga grave problema per Chivu! Thuram costretto a lasciare il campo per infortunio

Inter Slavia Praga, Thuram esce dal campo a seguito di un acciacco fisico: le condizioni del francese ed il motivo della sostituzione. Una serata positiva per l’ Inter, coronata dal convincente 3-0 contro lo Slavia Praga in Champions League, ha visto però un episodio che ha rovinato il quadro perfetto: Marcus Thuram è stato costretto a lasciare il campo per un problema fisico. L’attaccante francese, uno dei protagonisti della serata, si è fermato al 65?, poco dopo l’assist per il gol del raddoppio di Lautaro Martínez, toccandosi la coscia sinistra, probabilmente a causa di un malessere accusato nell’azione che ha portato alla rete. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Slavia Praga, grave problema per Chivu! Thuram costretto a lasciare il campo per infortunio

In questa notizia si parla di: inter - slavia

Dove vedere in tv Inter-Slavia praga, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Inter-Slavia Praga (Champions League, 30-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Inter-Slavia Praga: San Siro è una fortezza in Champions

Champions League. L'Inter scende ora in campo contro lo Slavia Praga. I nerazzurri cercano il bis dopo la vittoria in casa dell'Ajax https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-seconda-giornata-juventus-inter-atalanta-e-na - facebook.com Vai su Facebook

? #Inter-Slavia Praga diretta Champions League: segui la partita di oggi LIVE - X Vai su X

L’Inter domina lo Slavia Praga e fa due su due in Champions League: Lautaro e Dumfries fanno gioire Chivu - La squadra di Chivu vola a punteggio pieno in Champions League. Da fanpage.it

LIVE Inter-Slavia Praga, Champions League calcio in DIRETTA: nerazzurri con Thuram e Lautaro dal 1’ - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ecco le formazioni ufficiali: Inter: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Sucic, ... oasport.it scrive