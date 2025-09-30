Inter Slavia Praga formazioni ufficiali | Chivu sorprende nel mezzo Slavia a trazione posteriore

Inter Slavia Praga formazioni ufficiali. Dopo il successo di Amsterdam contro l’ Ajax, l’ Inter di Cristian Chivu torna protagonista a San Siro in Europa per il match di Champions League contro lo Slavia Praga. Una sfida importante per consolidare la propria posizione nel girone e dare continuità al momento di crescita. Rispetto alla trasferta in Sardegna, l’allenatore nerazzurro ha deciso di apportare alcuni cambiamenti significativi. In porta torna Yann Somme r, mentre in difesa si rivede Francesco Acerbi, pronto a guidare il reparto insieme a Bisseck e Bastoni. Ma la novità più rilevante riguarda la mediana, con un titolare a sorpresa. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it