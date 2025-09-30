Inter Slavia Praga, il tecnico Trpisovsky e il gruppo ceco già a Milano: entusiasmo e rispetto per il Meazza, ma anche convinzione nei propri mezzi. Dopo il pareggio casalingo contro il BodøGlimt nel primo turno europeo, lo Slavia Praga si prepara a un nuovo test di altissimo livello. La formazione guidata da Jindrich Trpisovsky è atterrata a Milano già due giorni fa per entrare nel vivo della preparazione alla sfida contro l’ Inter. Per i cechi sarà la terza volta a San Siro negli ultimi sei anni, un segnale della costante presenza del club a questi livelli internazionali. Nella conferenza stampa della vigilia, Trpisovsky ha sottolineato con emozione la portata dell’appuntamento: «Si giocherà in un tempio del calcio, siamo grati per essere qui. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Slavia Praga, ecco come arriva alla sfida la squadra di Trpisovsky: le insidie dei cechi