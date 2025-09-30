Inter Slavia Praga ecco come arriva alla sfida da squadra di Trpisovsky | le insidie dei cechi

Inter Slavia Praga, le ultime in vista della seconda giornata del girone di Champions League che vedrà impegnati i nerazzurri. Il debutto stagionale europeo dello Slavia Praga è coinciso con il pareggio casalingo contro il BodøGlimt, risultato utile per rompere il ghiaccio e prendere confidenza con la nuova edizione della Champions League. Ora, però, il livello si alza sensibilmente: la squadra ceca è attesa da una prova di grande prestigio contro l’ Inter di Cristian Chivu, vicecampione d’Europa nella passata stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, lo Slavia è arrivato a Milano con largo anticipo, già due giorni fa, per curare al meglio ogni dettaglio della preparazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

