Inter Slavia Praga ecco come arriva alla sfida da squadra di Trpisovsky | le insidie dei cechi
Inter Slavia Praga, le ultime in vista della seconda giornata del girone di Champions League che vedrà impegnati i nerazzurri. Il debutto stagionale europeo dello Slavia Praga è coinciso con il pareggio casalingo contro il BodøGlimt, risultato utile per rompere il ghiaccio e prendere confidenza con la nuova edizione della Champions League. Ora, però, il livello si alza sensibilmente: la squadra ceca è attesa da una prova di grande prestigio contro l’ Inter di Cristian Chivu, vicecampione d’Europa nella passata stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, lo Slavia è arrivato a Milano con largo anticipo, già due giorni fa, per curare al meglio ogni dettaglio della preparazione. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: inter - slavia
Dove vedere in tv Inter-Slavia praga, Champions League calcio: orario, programma, streaming
Inter-Slavia Praga (Champions League, 30-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Inter-Slavia Praga: San Siro è una fortezza in Champions
"È molto forte e nell’uno contro uno ha una potenza incredibile." Come emerso dalle dichiarazioni ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Slavia Praga, Mkhitaryan non ha dubbi sulle qualità tecniche del suo attaccante. - X Vai su X
From our clashes against Slavia Praga ? Dagli archivi delle sfide contro lo Slavia Praga ? #ForzaInter #UCL #InterSlaviaPraga - facebook.com Vai su Facebook
Inter, arriva lo Slavia Praga: nel mirino i tre punti e un po’ di turnover - La formazione di Cristian Chivu ospiterà alle 21 lo Slavia Praga a San Siro. Da sportpaper.it
Inter-Slavia Praga: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Slavia Praga di Martedì 30 settembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Secondo calciomagazine.net