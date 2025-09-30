Inter Slavia Praga cresce l’attesa tra i tifosi | i nerazzurri presentano la sfida ‘interstellare’ – VIDEO

Inter Slavia Praga, cresce l’attesa tra i tifosi: il club nerazzurro presenta la sfidainterstellare’ di stasera a San Siro – VIDEO. L’attesa per il debutto casalingo in Champions League è finalmente terminata: questa sera, Martedì 30 settembre alle ore 21, l’ Inter di Cristian Chivu affronterà lo Slavia Praga a San Siro, nel secondo turno della fase a gironi. La squadra nerazzurra arriva all’appuntamento forte del successo per 2-0 ottenuto in trasferta contro l’ Ajax, grazie alla doppietta di Marcus Thuram, esterno d’attacco francese. Il club ha presentato la partita con un breve video sui social, ambientato in un contesto interstellare, per celebrare l’inizio del percorso europeo in casa. 🔗 Leggi su Internews24.com

