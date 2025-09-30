Inter Slavia Praga | Chivu sorprende tutti con due scelte inaspettate! Ecco le ultime sulla sfida

Inter Slavia Praga, sorpresa Bisseck e Zielinski in campo, le scelte di Chivu per la sfida di Champions League. In vista della sfida di Champions League tra Inter e Slavia Praga, Cristian Chivu ha deciso di riservare alcune sorprese nella formazione titolare, con due scelte particolari che potrebbero fare la differenza. Una delle principali novità riguarda il centrocampo, dove Piotr Zielinski è stato scelto per partire titolare, al fianco di Hakan Calhanoglu e Petar Sucic. Nicolò Barella, uno dei pilastri del centrocampo nerazzurro, partirà invece dalla panchina, un segno che Chivu vuole gestire le forze della squadra e dare nuove opportunità a chi sta lavorando duramente per guadagnarsi un posto da titolare. 🔗 Leggi su Internews24.com

