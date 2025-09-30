Inter Slavia Praga | Chivu sorprende tutti con due scelte inaspettate! Ecco le ultime sulla sfida

Internews24.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter Slavia Praga, sorpresa Bisseck e Zielinski in campo, le scelte di Chivu per la sfida di Champions League. In vista della sfida di Champions League tra Inter e Slavia Praga, Cristian Chivu ha deciso di riservare alcune sorprese nella formazione titolare, con due scelte particolari che potrebbero fare la differenza. Una delle principali novità riguarda il centrocampo, dove Piotr Zielinski è stato scelto per partire titolare, al fianco di Hakan Calhanoglu e Petar Sucic. Nicolò Barella, uno dei pilastri del centrocampo nerazzurro, partirà invece dalla panchina, un segno che Chivu vuole gestire le forze della squadra e dare nuove opportunità a chi sta lavorando duramente per guadagnarsi un posto da titolare. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter slavia praga chivu sorprende tutti con due scelte inaspettate ecco le ultime sulla sfida

© Internews24.com - Inter Slavia Praga: Chivu sorprende tutti con due scelte inaspettate! Ecco le ultime sulla sfida

In questa notizia si parla di: inter - slavia

Dove vedere in tv Inter-Slavia praga, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Inter-Slavia Praga (Champions League, 30-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Inter-Slavia Praga: San Siro è una fortezza in Champions

inter slavia praga chivuInter-Slavia Praga, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Lo Slavia Praga ha perso le ultime tre trasferte in competizioni europee senza segnare, tutte nella fase a gironi dell'Europa League 2024/25. sport.sky.it scrive

inter slavia praga chivuChampions League, oggi Inter-Slavia Praga - La partita in diretta - Slavia Praga è trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Slavia Praga Chivu