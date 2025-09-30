Inter Slavia Praga Chivu si affida a San Siro | numeri incredibili in Champions League

Inter Slavia Praga, le ultime in vista della seconda giornata del girone di Champions League che vedrà impegnati i nerazzurri. L’ Inter di Cristian Chivu è pronta a tornare in campo per il secondo match del lungo girone di Champions League 202526. L’obiettivo dei nerazzurri è chiaro: proseguire sulla strada della continuità internazionale, puntando a una vittoria che permetterebbe di consolidare il buon avvio della competizione, dopo il successo per 2-0 ad Amsterdam contro l’Ajax. La partita di questa sera contro lo Slavia Praga si giocherà al San Siro, stadio che, per l’Inter, è diventato una vera e propria roccaforte europea. 🔗 Leggi su Internews24.com

