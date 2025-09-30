Inter Slavia Praga Chivu si affida a San Siro | numeri incredibili in Champions League

Internews24.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter Slavia Praga, le ultime in vista della seconda giornata del girone di Champions League che vedrà impegnati i nerazzurri. L’ Inter di Cristian Chivu è pronta a tornare in campo per il secondo match del lungo girone di   Champions League 202526. L’obiettivo dei nerazzurri è chiaro: proseguire sulla strada della continuità internazionale, puntando a una vittoria che permetterebbe di consolidare il buon avvio della competizione, dopo il successo per 2-0 ad Amsterdam contro l’Ajax. La partita di questa sera contro lo Slavia Praga si giocherà al San Siro, stadio che, per l’Inter, è diventato una vera e propria roccaforte europea. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter slavia praga chivu si affida a san siro numeri incredibili in champions league

© Internews24.com - Inter Slavia Praga, Chivu si affida a San Siro: numeri incredibili in Champions League

In questa notizia si parla di: inter - slavia

Dove vedere in tv Inter-Slavia praga, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Inter-Slavia Praga (Champions League, 30-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Inter-Slavia Praga: San Siro è una fortezza in Champions

inter slavia praga chivuInter-Slavia Praga, dove vederla in diretta tv e streaming Champions League 2025/2026: orario, probabili formazioni e arbitro - Seconda giornata della League Phase di Champions League 2025/26: l'Inter ospita lo Slavia Praga. Riporta sport.virgilio.it

inter slavia praga chivuL'Inter affronta lo Slavia Praga. Torna Sommer, Chivu alza la tensione - L'Inter questa sera affronta lo Slavia Praga nel secondo match della League Phase della Champions League. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Slavia Praga Chivu