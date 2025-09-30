Inter Slavia Praga Chivu pensa ad una clamorosa sorpresa a centrocampo | salgono queste quotazioni

Inter Slavia Praga, le ultime in vista della seconda giornata del girone di Champions League che vedrà impegnati i nerazzurri. A poche ore dalla sfida di Champions League contro lo Slavia Praga a San Siro, arrivano nuove indicazioni sulla formazione che Cristian Chivu schiererà in campo. Stando a quanto raccolto da Sky Sport, il tecnico dell’ Inter potrebbe riservare alcune sorprese, con una serie di cambi rispetto alle scelte precedenti. Una delle novità più rilevanti riguarderà il centrocampo, dove Piotr Zielinski è in pole position per partire titolare come mezzala. Il polacco, arrivato nell’ultima sessione di mercato, completerà la mediana con Hakan Calhanoglu e Petar Sucic, mentre Nicolò Barella potrebbe essere lasciato a riposo in vista dei prossimi impegni. 🔗 Leggi su Internews24.com

