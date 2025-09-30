Inter Slavia Praga Chivu nel post partita | L’atteggiamento è stato monumentale

Chivu. L’Inter continua a correre anche in Europa. A San Siro i nerazzurri superano con un netto 3-0 lo Slavia Prag a nella League Phase della Champions League, conquistando tre punti fondamentali per consolidare il proprio percorso internazionale. Una vittoria mai in discussione, che porta la firma del collettivo e che conferma la solidità della squadra guidata da Cristian Chivu. Al termine della sfida, ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore nerazzurro ha sottolineato la mentalità del gruppo: “L’abbiamo trattata come una partita seria, l’atteggiamento è stato monumentale. I ragazzi hanno cercato di essere propositivi, senza dimenticare la passione e l’attenzione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it