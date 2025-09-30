Inter Slavia Praga Chivu conferma la difesa e ‘spiazza’ in attacco | l’idea di turnover

Internews24.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

per la sfida di stasera in Champions League. In vista della sfida di questa sera a San Siro contro lo Slavia Praga, valida per il secondo turno della League Phase della Champions League, Cristian Chivu sembra intenzionato a confermare il turnover ragionato che aveva anticipato nei giorni scorsi per la sua Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico romeno punta a distribuire i carichi di lavoro tra i giocatori, mantenendo comunque equilibrio e solidità tattica. Tra i pali tornerà il titolare designato della stagione, Yann Sommer, portiere svizzero, mentre in difesa farà il suo ritorno Francesco Acerbi, centrale italiano di grande esperienza, al fianco di Manuel Akanji, centrale svizzero, e Alessandro Bastoni, giovane talento nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter slavia praga chivu conferma la difesa e 8216spiazza8217 in attacco l8217idea di turnover

© Internews24.com - Inter Slavia Praga, Chivu conferma la difesa e ‘spiazza’ in attacco: l’idea di turnover

In questa notizia si parla di: inter - slavia

Dove vedere in tv Inter-Slavia praga, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Inter-Slavia Praga (Champions League, 30-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Inter-Slavia Praga: San Siro è una fortezza in Champions

inter slavia praga chivuInter-Slavia Praga, dove vederla in diretta tv e streaming Champions League 2025/2026: orario, probabili formazioni e arbitro - Seconda giornata della League Phase di Champions League 2025/26: l'Inter ospita lo Slavia Praga. sport.virgilio.it scrive

inter slavia praga chivuInter-Slavia Praga pronostico e quote: la chicca dell'esperto - Slavia Praga con un focus del nostro esperto sulle quote risultato esatto sul match di Champions. Da calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Slavia Praga Chivu