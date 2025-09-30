Inter Slavia Praga 3-0 | nerazzurri dominano e conquistano la 4a vittoria consecutiva

Inter Slavia Praga 3-0. L’Inter di Cristian Chivu conferma il suo momento positivo anche in Champions League. Al debutto casalingo nella fase a gironi, i nerazzurri superano senza difficoltà lo Slavia Praga con un netto 3-0, conquistando la seconda vittoria consecutiva e salendo così a quota 6 punti nella classifica della league phase. San Siro, pur privo del consueto calore sugli spalti, ha fatto da cornice a una serata di dominio assoluto: una gara mai in discussione, segnata dai gol di Lautaro Martinez (doppietta) e Denzel Dumfries, oltre che da una solidità difensiva che ha permesso a Sommer di mantenere la porta inviolata per la seconda volta consecutiva in Europa. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it