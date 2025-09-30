Inter Slavia Praga 3-0 | nerazzurri dominano e conquistano la 4a vittoria consecutiva
Inter Slavia Praga 3-0. L’Inter di Cristian Chivu conferma il suo momento positivo anche in Champions League. Al debutto casalingo nella fase a gironi, i nerazzurri superano senza difficoltà lo Slavia Praga con un netto 3-0, conquistando la seconda vittoria consecutiva e salendo così a quota 6 punti nella classifica della league phase. San Siro, pur privo del consueto calore sugli spalti, ha fatto da cornice a una serata di dominio assoluto: una gara mai in discussione, segnata dai gol di Lautaro Martinez (doppietta) e Denzel Dumfries, oltre che da una solidità difensiva che ha permesso a Sommer di mantenere la porta inviolata per la seconda volta consecutiva in Europa. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: inter - slavia
Dove vedere in tv Inter-Slavia praga, Champions League calcio: orario, programma, streaming
Inter-Slavia Praga (Champions League, 30-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Inter-Slavia Praga: San Siro è una fortezza in Champions
Live Reaction della Champions League di Inter-Slavia Praga & Diretta Champions - X Vai su X
Champions League. Tutto facile per l'Inter: 3-0 sullo Slavia Praga. Doppietta di Lautaro. Nerazzurri a punteggio pieno: 2 partite 2 vittorie https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-seconda-giornata-juventus-inter-atalanta- - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Slavia Praga 3-0, gol e highlights: doppietta di Lautaro - Strappo di Bonny con tanto di ruleta, palla ceduta al limite a Dimarco che allarga a destra per Darmian, troppo generoso nel cercare qualcuno al centro (non ... Segnala sport.sky.it
Inter-Slavia Praga 3-0, in Champions League nerazzurri trascinati da Lautaro - 0: tutto facile per i nerazzurri nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. Da lapresse.it