Inter-Slavia Praga 3-0 in Champions League nerazzurri trascinati da Lautaro
Inter-Slavia Praga 3-0: tutto facile per i nerazzurri nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. Gli uomini di Chivu piegano per 3-0 un inconsistente Slavia Praga e si portano al comando della classifica a punteggio pieno insieme a Real Madrid e Bayern Monaco. Gara risolta in meno ci cinque minuti a cavallo della mezzora del primo tempo grazie ad un gol di Lautaro Martinez, complice una papera clamorosa del portiere avversario, e al raddoppio firmato da Dumfries su assist di Thuram. Nella ripresa ancora Lautaro cala il tris per il gol numero 157 in nerazzurro. Per il resto per la squadra di Chivu si è trattato di poco più di un allenamento, con la possibilità per il tecnico di sperimentare diverse varianti come Zielinski e Sucic a centrocampo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: inter - slavia
