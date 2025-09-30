Inter-Slavia Praga 3-0 in Champions League nerazzurri trascinati da Lautaro

Lapresse.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter-Slavia Praga 3-0: tutto facile per i nerazzurri nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. Gli uomini di Chivu piegano per 3-0 un inconsistente Slavia Praga e si portano al comando della classifica a punteggio pieno insieme a Real Madrid e Bayern Monaco. Gara risolta in meno ci cinque minuti a cavallo della mezzora del primo tempo grazie ad un gol di Lautaro Martinez, complice una papera clamorosa del portiere avversario, e al raddoppio firmato da Dumfries su assist di Thuram. Nella ripresa ancora Lautaro cala il tris per il gol numero 157 in nerazzurro. Per il resto per la squadra di Chivu si è trattato di poco più di un allenamento, con la possibilità per il tecnico di sperimentare diverse varianti come Zielinski e Sucic a centrocampo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

inter slavia praga 3 0 in champions league nerazzurri trascinati da lautaro

© Lapresse.it - Inter-Slavia Praga 3-0, in Champions League nerazzurri trascinati da Lautaro

In questa notizia si parla di: inter - slavia

Dove vedere in tv Inter-Slavia praga, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Inter-Slavia Praga (Champions League, 30-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Inter-Slavia Praga: San Siro è una fortezza in Champions

inter slavia praga 3Inter-Slavia Praga 3-0, gol e highlights: doppietta di Lautaro - Strappo di Bonny con tanto di ruleta, palla ceduta al limite a Dimarco che allarga a destra per Darmian, troppo generoso nel cercare qualcuno al centro (non ... Riporta sport.sky.it

inter slavia praga 3Inter-Slavia Praga 3-0: video, gol e highlights - I nerazzurri di Chivu a punteggio pieno in Champions dopo le prime due giornate grazie al 3- Scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Slavia Praga 3