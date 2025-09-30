Inter Slavia Praga 3-0 | i nerazzurri sbrigano la pratica e si divertono Lautaro è super!

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 21.00 a San Siro per Inter Slavia Praga, match del 2° turno della League Phase della Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Slavia Praga, sfida valevole per la seconda giornata della League Phase della Champions League 202526. I nerazzurri di Chivu, reduci dal successo per 0 a 2 nel primo turno contro l’Ajax, ospitano lo Slavia Praga di Trpisovsky, che nel primo turno ha pareggiato per 2 a 2 contro il Bodo Glimt. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. aggiorna la live CRONACA. 1? Fischio d’inizio – Si comincia! 3? Calhanoglu da fuori! – Calcia col mancino, conclusione murata, poi ci prova Dimarco che calcia fuori. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Slavia Praga 3-0: i nerazzurri sbrigano la pratica e si divertono, Lautaro è super!

In questa notizia si parla di: inter - slavia

Dove vedere in tv Inter-Slavia praga, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Inter-Slavia Praga (Champions League, 30-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Inter-Slavia Praga: San Siro è una fortezza in Champions

Live Reaction della Champions League di Inter-Slavia Praga & Diretta Champions - X Vai su X

Champions League. Tutto facile per l'Inter: 3-0 sullo Slavia Praga. Doppietta di Lautaro. Nerazzurri a punteggio pieno: 2 partite 2 vittorie https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-seconda-giornata-juventus-inter-atalanta- - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Slavia Praga 3-0, gol e highlights: doppietta di Lautaro - Strappo di Bonny con tanto di ruleta, palla ceduta al limite a Dimarco che allarga a destra per Darmian, troppo generoso nel cercare qualcuno al centro (non ... Scrive sport.sky.it

L’Inter domina lo Slavia Praga e fa due su due in Champions League: Lautaro e Dumfries fanno gioire Chivu - La squadra di Chivu vola a punteggio pieno in Champions League. Segnala fanpage.it