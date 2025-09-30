Nerazzurri super in Champions, gli uomini di Chivu a punteggio pieno dopo due giornate MILANO - Sei punti su sei disponibili. Cinque gol fatti e zero subiti. Dopo aver superato l'Ajax, l'Inter di Chivu batte anche lo Slavia Praga e si gode il punteggio pieno in Champions League. A San Siro finisce 3. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Inter-Slavia Praga 3-0, doppietta di Lautaro e gol di Dumfries