Inter-Slavia Praga 3-0 Chivu | L'abbiamo trattata come partita seria

30 set 2025

Si conclude positivamente la serata dell’Inter, che è stata abile a battere con il risultato di 3-0 lo Slavia Praga nel segno di Lautaro Martinez e Denzel Dumfries. Un successo fondamentale per i nerazzurri, che salgono a punteggio pieno dopo i primi due turni del girone di Champions League. Il tecnico Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando la sfida. Queste le sue parole: “ L’abbiamo trattata come una partita seria, il comportamento dei ragazzi è dovuto a questo. Quando si perde non va bene, quando si vince sembra tutto perfetto, bisogna avere sempre i piedi per terra ma anche essere felici. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

