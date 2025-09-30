Inter-Slavia Praga 3-0 Chivu in scioltezza | Lautaro e Dumfries decisivi

Archiviata la vittoria per 2-0 con il Cagliari, per l’Inter è tempo di tornare in campo. I nerazzurri vogliono infatti rimanere sulla retta via, dimostrando di aver raggiunto un’unione di intenti importante. L’obiettivo è quello di mettere in cascina altri 3 punti pesanti, portandosi in un’ottima posizione del girone unico di Champions League. La Beneamata affronta oggi alle ore 21:00 lo Slavia Praga, partita valida per il secondo turno della Coppa Campioni. Seguite insieme alla redazione di ForzaInter.eu la cronaca testuale dei 90? minuti del Giuseppe Meazza. 4 minuti fa 30 Settembre 2025 22:50 10:50 pm 93? – FISCHIO FINALE!. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter-Slavia Praga 3-0, Chivu in scioltezza: Lautaro e Dumfries decisivi

