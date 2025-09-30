Inter-Slavia Praga 2-0 la cronaca LIVE | Lautaro la sblocca
Archiviata la vittoria per 2-0 con il Cagliari, per l’Inter è tempo di tornare in campo. I nerazzurri vogliono infatti rimanere sulla retta via, dimostrando di aver raggiunto un’unione di intenti importante. L’obiettivo è quello di mettere in cascina altri 3 punti pesanti, portandosi in un’ottima posizione del girone unico di Champions League. La Beneamata affronta oggi alle ore 21:00 lo Slavia Praga, partita valida per il secondo turno della Coppa Campioni. Seguite insieme alla redazione di ForzaInter.eu la cronaca testuale dei 90? minuti del Giuseppe Meazza. 4 minuti fa 30 Settembre 2025 21:34 9:34 pm 34? – DUMFRIESSSSSSS! 2-0 PER L’INTEEERRRRR!!. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: inter - slavia
Dove vedere in tv Inter-Slavia praga, Champions League calcio: orario, programma, streaming
Inter-Slavia Praga (Champions League, 30-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Inter-Slavia Praga: San Siro è una fortezza in Champions
Champions League. L'Inter scende ora in campo contro lo Slavia Praga. I nerazzurri cercano il bis dopo la vittoria in casa dell'Ajax https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-seconda-giornata-juventus-inter-atalanta-e-na - facebook.com Vai su Facebook
Inter, che beffa: pari Slavia al 91', prima vittoria in Youth League ancora rinviata - X Vai su X
LIVE - Inter-Slavia Praga 0-0, 21': dopo oltre 2 minuti di possesso palla, Calhanoglu prova un tiro che finisce alto - Un possesso palla di oltre due minuti si conclude con un controllo e tiro di Calhanoglu che non inquadra la porta. Lo riporta msn.com
Inter-Slavia Praga LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Slavia Praga di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Riporta fanpage.it