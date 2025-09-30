Inter Rafa Benitez | Nerazzurri tra i favoriti i problemi venivano da altro

La Champions League continua ed è spesso compito degli addetti ai lavori comprendere le varie situazioni e magari avventurarsi in qualche pronostico. L ‘Inter si prepara alla sfida contro lo Slavia Praga e Rafael Benitez, tra gli altri anche ex allenatore nerazzurro, ha commentato il percorso delle italiane in Europa soffermandosi in particolar modo sulla Beneamata. Rafa Benitez ha commentato così: “L’Inter ha un ruolo di primo piano sempre. Il Napoli invece può assumerlo. Per la Juventus parla la storia, ma io del Villarreal non mi fiderei e quanto all’Atalanta sta riemergendo e non ha ancora Lookman”. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Rafa Benitez: “Nerazzurri tra i favoriti, i problemi venivano da altro”

