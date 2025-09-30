Inter quella sconfitta 9-0 contro lo Slavia Praga

Ilprimatonazionale.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

InterSlavia Praga i precedenti Inter e Slavia Praga non si incrociano dal 2019: 3-1 a Praga e 1-1 a San Siro. Non si incrociavano da 81 anni e l’ultimo precedente aveva avuto del clamoroso. Infatti qui si colloca nella peggior sconfitta dell’Inter in Europa. Un 9-0 rimediato a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter quella sconfitta 9 0 contro lo slavia praga

© Ilprimatonazionale.it - Inter, quella sconfitta 9-0 contro lo Slavia Praga

In questa notizia si parla di: inter - sconfitta

Zielinski Inter, polemica in Polonia per la foto con Ronaldo dopo la sconfitta per 5-1: le parole dell’ex Nazionale Tomasz Iwan

Napoli, sconfitta a sorpresa in amichevole contro l’Arezza: l’Inter monitora

Inter U23, termina con il risultato di 2-1 la prima storica amichevole: sconfitta di misura contro il Trento

Quando lo Slavia Praga umiliò l'Inter 9-0! Nerazzurri a caccia di una storica vendetta - Correva l'anno 1938, quando ai quarti dalla Coppa dell’Europa Centrale, l'antenata della Mitropa Cup, i nerazzurri in trasferta furono annientati da “Pepi” Bican, autore di 4 gol, e compagni per quell ... Da msn.com

inter sconfitta 9 0Quando si gioca Cagliari - Inter? - Inter: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Lo riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Sconfitta 9 0