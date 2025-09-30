Inter primo utile di bilancio della storia | +36 milioni

Un risultato storico Non era mai successo nella storia, ma ora è realta. L’Inter ha chiuso il primo bilancio in utile della sua storia. Il cda ha approvato i conti 2024-25 che segnano un profitto di 35,4 milioni. Quello che in gergo si definisce turnaround aziendale, nel caso del club L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

