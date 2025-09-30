Inter primo utile di bilancio della storia | +36 milioni
Un risultato storico Non era mai successo nella storia, ma ora è realta. L’Inter ha chiuso il primo bilancio in utile della sua storia. Il cda ha approvato i conti 2024-25 che segnano un profitto di 35,4 milioni. Quello che in gergo si definisce turnaround aziendale, nel caso del club L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Inter, approvato il bilancio al 2024-2025: utile netto di 35,4 milioni di euro - Il CdA dell'Inter ha approvato il bilancio per il 2024/25: per la prima volta in 15 anni la società nerazzurra registra un utile di 35,4 milioni, in virtù anche di 567 milioni di euro di ricavi che ... Riporta sport.sky.it
Inter, con Oaktree il primo bilancio in utile della storia - L'Inter senza titoli sul campo vince lo scudetto del bilancio: utile storico firmato da Oaktree, merito della corsa in Champions League e del Mondiale per Club. Come scrive panorama.it