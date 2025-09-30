Inter Primavera | pareggio amaro in Youth League con lo Slavia Praga

Stava pregustando la vittoria ma, proprio allo scadere, se la è vista scivolare tra le dita. Nella sfida di Youth League, l’ Inter Primavera di Benito Carbone si è dovuta accontentare di un pareggio per 2-2 contro i parigrado cechi dello Slavia Praga, bravi a non mollare mai la presa e a credere sino in fondo alla capacità di recuperare. I punti in classifica, anche per effetto del precedente pareggio contro l’Ajax, sono adesso due. Cronaca e tabellino. La pattuglia di Carbone prova a graffiare la porta avversaria con El Mahboubi ma Kalanin fa buona guardia sulla sua conclusione. Al minuto 39 arriva il vantaggio dei cechi con una sfortunata deviazione di Ballo nella propria porta. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it