Inter Primavera che beffa contro lo Slavia Praga | pareggio nel recupero solo un punto per Carbone
Inter Primavera, il risultato della seconda giornata del girone di Youth League che ha visto protagonisti i nerazzurri. Tutti i dettagli. Un altro pareggio amaro per l’ Inter Primavera, che nella seconda giornata di UEFA Youth League contro lo Slavia Praga si vede raggiungere in pieno recupero, dopo aver avuto il merito di ribaltare lo svantaggio iniziale. Nonostante un buon avvio di partita e una reazione positiva nella ripresa, i nerazzurri si devono accontentare di un 1-1 che li lascia a quota 2 punti nel girone, dopo due partite. L’ultimo successo dell’Inter risale ormai a più di un mese fa, quando la squadra aveva vinto 1-0 contro il Monza alla prima giornata di campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: inter - primavera
Inter Primavera, tutti pazzi per De Pieri! Grandi richieste in Serie B – Sky
Spinaccè Inter, i fari della Serie B sull’attaccante della Primavera: 3 club su di lui, uno di essi è in netto vantaggio!
Humanes entusiasta per il suo primo anno nell’Inter Primavera: «Sono pronto, spero in un anno fantastico! Sono grato a Inzaghi per un motivo»
[#Primavera] Sinistro vincente di Zouin Torniamo in parità #InterSlaviaPraga 1-1 #ForzaInter #UYL - X Vai su X
Juve, la Primavera di Padoin vince 1-3 in casa dell'Inter ? https://ow.ly/aVC350X3cBq - facebook.com Vai su Facebook
Rimonta Juve, Inter schiantata! Anche in Primavera il Derby d'Italia è bianconero - La squadra di Padoin impegnata nel derby d'Italia sul campo dei nerazzurri per risollevarsi dopo due ko consecutivi in campionato ... Da tuttosport.com
DIRETTA/ Inter Juventus Primavera (risultato finale 1-3): rimonta bianconera vincente! (26 settembre 2025) - Diretta Inter Juventus Primavera streaming video tv: venerdì 26 settembre si gioca un big match tra due squadre che sono abbastanza in difficoltà. Scrive ilsussidiario.net