Inter Primavera che beffa contro lo Slavia Praga | pareggio nel recupero solo un punto per Carbone

Inter Primavera, il risultato della seconda giornata del girone di Youth League che ha visto protagonisti i nerazzurri. Tutti i dettagli. Un altro pareggio amaro per l' Inter Primavera, che nella seconda giornata di UEFA Youth League contro lo Slavia Praga si vede raggiungere in pieno recupero, dopo aver avuto il merito di ribaltare lo svantaggio iniziale. Nonostante un buon avvio di partita e una reazione positiva nella ripresa, i nerazzurri si devono accontentare di un 1-1 che li lascia a quota 2 punti nel girone, dopo due partite. L'ultimo successo dell'Inter risale ormai a più di un mese fa, quando la squadra aveva vinto 1-0 contro il Monza alla prima giornata di campionato.

