Inter Paolo Ziliani commenta i bilanci delle big della Serie A

Paolo Ziliani, dalle colonne di calciomercato.com, ha analizzato i bilanci delle big italiane impegnate della Serie A, in particolare su Inter, Juventus e Roma. INTER – “ L’Inter chiude il bilancio 2024-25 in attivo per 35 milioni e si rimette in regola col Fair Play Finanziario UEFA. Ora si attende di conoscere quello della L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Paolo Ziliani commenta i bilanci delle big della Serie A

In questa notizia si parla di: inter - paolo

Paolo Di Canio fa a pezzi l'Inter di Chivu: "Si dice... cogl***"

Paolo De Paola sulla Serie A: «L’Inter è logorata, ma con Lookman e Leoni… Chivu? Incognita, ma…»

Lookman Inter, Paolo De Paola: «Un affare a 50 milioni, ma basta con le tifoserie sulle trattative»

Paolo Condò provoca l'Inter e Cristian Chivu ai microfoni di Sky Sport Il noto giornalista ha detto la sua riguardo al possibile arrivo di Cesc Fabregas sulla panchina nerazzurra prima della scelta di Chivu: "Se Fabregas fosse andato all'Inter, ora sarebbe la c - facebook.com Vai su Facebook

Paolo Bonolis scherza sulla sua Inter "Una buona Inter, voto 7,5 anche se sbagliamo molto davanti alla porta" Intervenuto a Pressing, il conduttore ha parlato dei progressi della sua Inter e della poca concretezza davanti alla porta... #Fantacalcio - X Vai su X

Ziliani: “Bene bilancio Inter, ok Uefa. Disastro Juve: fuori di 6 volte! Roma, che guaio” - Paolo Ziliani analizza il bilancio delle squadre che fanno le coppe europee. Si legge su msn.com

Bilancio Inter, margine spaventoso: 2025/2026 può essere chiuso a -120 e sarebbe ok per UEFA - L'Inter è di fatto a +40/+50 (i costi virtuosi) quindi con la possibilità di chiudere il 2025/20226 a - Segnala msn.com