Inter Paolo Bonolis | Finalmente abbiamo alternative in attacco

Il conduttore televisivo Paolo Bonolis noto tifoso dell’Inter, ha analizzato il momento dei nerazzurri di Chivu dopo l’ultima di campionato contro il Cagliari. CAGLIARI-INTER – “ Contro il Cagliari è andata molto bene, Chivu sta cercando di recuperare parte di quanto perduto in quelle due giornate nefaste a San L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Paolo Bonolis: “Finalmente abbiamo alternative in attacco”

In questa notizia si parla di: inter - paolo

Paolo Di Canio fa a pezzi l'Inter di Chivu: "Si dice... cogl***"

Paolo De Paola sulla Serie A: «L’Inter è logorata, ma con Lookman e Leoni… Chivu? Incognita, ma…»

Lookman Inter, Paolo De Paola: «Un affare a 50 milioni, ma basta con le tifoserie sulle trattative»

Paolo Condò provoca l'Inter e Cristian Chivu ai microfoni di Sky Sport Il noto giornalista ha detto la sua riguardo al possibile arrivo di Cesc Fabregas sulla panchina nerazzurra prima della scelta di Chivu: "Se Fabregas fosse andato all'Inter, ora sarebbe la c - facebook.com Vai su Facebook

Paolo Bonolis scherza sulla sua Inter "Una buona Inter, voto 7,5 anche se sbagliamo molto davanti alla porta" Intervenuto a Pressing, il conduttore ha parlato dei progressi della sua Inter e della poca concretezza davanti alla porta... #Fantacalcio - X Vai su X

Paolo Bonolis: «Inter? Il tonfo in finale di Champions non compromette la gioia di esserci. Conosco Chivu e…» - Le parole del noto presentatore tv Paolo Bonolis, uno dei volti più amati e irriverenti d ... Secondo calcionews24.com

Bonolis: “Fortuna ci sono Bonny e Pio. L’anno scorso le 3 riserve ci facevano cadere le palle” - Paolo Bonolis, noto conduttore televisivo e grande tifoso nerazzurro, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport ... Segnala msn.com