Inter le tre buone notizie della vittoria contro lo Slavia Praga
Non potevano esserci problemi contro lo Slavia Praga e problemi non ci sono stati. L’Inter resta a punteggio pieno in Champions League, temporaneamente in vetta alla super classifica della prima fase: dopo l’Ajax i volonterosi, ma nulla di più, cechi che a San Siro si sono difesi come hanno potuto facendo anche qualche gentile omaggio ai padroni di casa. La contabilità spiccia dice che per Chivu sono quattro vittorie di fila dopo la serata amara del ko di Torino contro la Juventus. Nel momento più difficile di questo avvio di stagione, l’Inter ha saputo reagire mettendo in sicurezza se stessa e il suo tecnico in attesa di controprove più probanti rispetto agli avversari incrociati in questo breve segmento di annata. 🔗 Leggi su Panorama.it
