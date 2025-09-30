Inter sul velluto nel primo tempo di Champions contro lo Slavia Praga: un nerazzurro, però, fa comunque discutere i tifosi Tutto facile per l’Inter di Chivu nel primo tempo di Champions League contro i cechi dello Slavia Praga. I nerazzurri sono già avanti per 2-0 grazie alle reti di Lautaro Martinez e Dumfries. Un big nerazzurro finisce nel mirino dei tifosi: che cosa succede (Foto LaPresse) – Calciomercato.it Il capitano nerazzurro ha sfruttato un clamoroso errore in disimpegno del portiere avversario, mentre per l’esterno olandese è bastato un semplice tocco nell’area piccola su assist di Thuram. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, il caso non è ancora chiuso: “Toglietelo dal campo”