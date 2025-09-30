L’arrivo del gioiellino, di proprietà del Real Madrid, potrebbe sfumare: i nerazzurri sono pronti a riprendere il pupillo di Chivu che brilla in Serie A Sono due i grandi nomi che l’Inter ha inseguito, con ferocia, nella scorsa sessione di mercato: Nico Paz e Ademola Lookman. Entrambi sfumati, ma il primo non definitivamente: l’interesse dei nerazzurri resta vivo. A complicare i piani di Marotta e Ausilio, c’è però l’intreccio tra Como e Real Madrid, che hanno un accordo molto preciso sulla recompra. I Blancos possono riacquistarlo per 9 milioni nel 2026 o 10 milioni nel 2027, con la possibilità di incassare il 50% su una futura rivendita. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Inter, ecco il tuo Nico Paz: scatta la recompra per l’ultimo MVP del campionato